Um homem foi detido na madrugada desta quinta-feira (8) após ser flagrado durante uma tentativa de furto de componentes de cobre do sistema de ar-condicionado de uma indústria no distrito industrial Domingos Biancardi, em Bauru. Um segundo suspeito conseguiu fugir levando parte do material retirado do local.

De acordo com o boletim de ocorrência, o caso aconteceu por volta das 4h50, em uma empresa de perfumes e cosméticos. Durante uma ronda, o segurança do estabelecimento percebeu movimentações e ruídos suspeitos nos fundos do imóvel. Ao verificar o local com uma lanterna, encontrou dois indivíduos no interior da indústria. Um dos homens fugiu levando parte da tubulação de cobre e o outro permaneceu no local e foi contido pelo segurança até a chegada da Polícia Militar. A entrada dos suspeitos teria ocorrido após o corte do alambrado que cerca o imóvel. No interior da empresa, eles mexeram em componentes dos aparelhos de ar-condicionado, incluindo fios de aterramento e tubulações de cobre.

Em depoimento à polícia, o homem detido afirmou que estava em casa quando foi chamado por outro indivíduo para acompanhá-lo até o local. Segundo sua versão, ele teria entrado na empresa apenas para entregar uma bolsa com roupas e objetos pessoais ao comparsa e alegou que só percebeu a tentativa de furto naquele momento. Ele negou ter subtraído qualquer material. O caso foi registrado como furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e, em tese, pela participação de duas pessoas. As investigações prosseguem para identificar o suspeito que fugiu.