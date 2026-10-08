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ATENÇÃO MOTORISTAS

Erosão interdita duas faixas da marginal leste da Rondon em Bauru

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/Artesp
Durante a interdição, os usuários que trafegam pela marginal no sentido leste deverão acessar a pista expressa no km 341+400
Durante a interdição, os usuários que trafegam pela marginal no sentido leste deverão acessar a pista expressa no km 341+400

Uma erosão causou a interdição das duas faixas da marginal leste da rodovia Marechal Rondon (SP-300), nesta quinta-feira (8), no quilômetro 341, na altura do viaduto da avenida Cruzeiro do Sul, em Bauru. A previsão é de que o reparo no pavimento seja concluído nesta sexta-feira (9).

Durante a interdição, os usuários que trafegam pela marginal no sentido leste (Interior-Capital) deverão acessar a pista expressa da Rondon na altura do quilômetro 341 mais 400 metros. A saída da rua Marcondes Salgado para a via marginal também está interditada.

A concessionária ViaRondon orienta os motoristas a redobrarem a atenção, programarem seus deslocamentos e respeitarem a sinalização implantada no local. Informações podem ser obtidas pelo WhatsApp (14) 99874-9424 ou pelo telefone 0800 72 99300.

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