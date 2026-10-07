Ação da Polícia Civil desenvolvida pelo Setor de Investigações Gerais (SIG) da Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Bauru resultou na prisão em flagrante de um homem de 50 anos por furto de energia elétrica, nesta quarta-feira (7), e no avanço de investigações relativas à receptação qualificada de equipamentos furtados na cidade.
Os trabalhos tiveram origem na apuração de um furto de ferramentas ocorrido recentemente em Bauru. A partir de diligências investigativas, os policiais civis localizaram e recuperaram uma máquina de solda, uma tupia e uma esmerilhadeira, que foram reconhecidas e restituídas à vítima.
As investigações, segundo a polícia, permitiram identificar os caminhos percorridos pelos objetos após o crime e envolvidos em sua comercialização e levaram até comércio no bairro Fortunato Rocha Lima, onde foram encontrados elementos que indicam a prática de receptação qualificada.
O local também era utilizado para atividade de reciclagem sem autorizações dos órgãos competentes. Com o apoio de equipes da prefeitura, por meio da Secretaria de Planejamento e da Vigilância Sanitária, foram constatadas várias irregularidades administrativas, e o comércio foi interditado.
Durante a mesma fiscalização, foi identificada uma ligação clandestina de energia elétrica no estabelecimento. A perícia criminal compareceu ao local e confirmou que o imóvel estava conectado diretamente à rede pública de distribuição, sem o medidor regular de consumo.
Em razão da constatação do crime, o responsável pelo comércio foi preso em flagrante por furto de energia elétrica. A Polícia Civil prossegue com investigações para apurar prática de receptação qualificada e eventual participação de outras pessoas na comercialização de objetos de origem ilícita.