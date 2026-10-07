Ação da Polícia Civil desenvolvida pelo Setor de Investigações Gerais (SIG) da Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Bauru resultou na prisão em flagrante de um homem de 50 anos por furto de energia elétrica, nesta quarta-feira (7), e no avanço de investigações relativas à receptação qualificada de equipamentos furtados na cidade.

Os trabalhos tiveram origem na apuração de um furto de ferramentas ocorrido recentemente em Bauru. A partir de diligências investigativas, os policiais civis localizaram e recuperaram uma máquina de solda, uma tupia e uma esmerilhadeira, que foram reconhecidas e restituídas à vítima.

As investigações, segundo a polícia, permitiram identificar os caminhos percorridos pelos objetos após o crime e envolvidos em sua comercialização e levaram até comércio no bairro Fortunato Rocha Lima, onde foram encontrados elementos que indicam a prática de receptação qualificada.