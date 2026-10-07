Após mediação do Ministério Público (MP) em reunião realizada nesta quarta-feira (7), as aulas na Escola Municipal de Ensino Infantil Integral (Emeii) Etelvina de Araújo Almeida, na Vila Garcia, em Bauru, que ficaram paralisadas por dois dias em razão de divergências entre professoras e a mãe de um aluno (leia abaixo), serão retomadas nesta quinta-feira (8). O encontrou contou com participação do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Bauru e Região (Sinserm).

Durante a audiência, convocada pelo promotor de Justiça Lucas Pimentel para buscar uma solução para a situação de insegurança enfrentada pela comunidade escolar, ficou acordado que a responsável pelo aluno envolvida nos episódios que motivaram a mobilização dos servidores deixará de frequentar a unidade escolar até o final de dezembro.

O Sindicato acompanhou a diretora da unidade, juntamente com sua assessoria jurídica, garantindo suporte e representação aos trabalhadores. A reunião também contou com a participação de representantes da Secretaria Municipal da Educação, Secretaria de Negócios Jurídicos, do Gabinete da Prefeitura, da unidade escolar e com a mãe do aluno.