O Sesi Vôlei Bauru está em mais uma final. Com uma campanha perfeita no Campeonato Paulista, a equipe bauruense confirmou sua classificação à decisão ao vencer o São Caetano por 3 sets a 0 (25/18, 25/18 e 25/20), mantendo o aproveitamento de 100% na competição. A vitória garantiu ao time de Bauru mais uma oportunidade de disputar o título estadual. Na decisão, o Sesi terá pela frente o Osasco, em confronto marcado para a próxima sexta-feira (9).

Desde o início da competição, a equipe bauruense vem sustentando uma campanha sem derrotas. O desempenho coloca o Sesi Bauru novamente entre os principais protagonistas do vôlei feminino paulista e confirma a força do projeto em uma das competições estaduais mais tradicionais do país.

Agora, a equipe volta suas atenções para a decisão. De um lado, o Sesi Bauru chega embalado pela campanha perfeita e pela classificação sem necessidade do quinto set. Do outro, o Osasco será o adversário na disputa pelo título. A final de sexta-feira encerra a trajetória estadual do Sesi Bauru em busca de mais um troféu e coloca frente a frente duas das principais forças do vôlei paulista.