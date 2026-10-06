Um homem foi baleado, na noite desta terça-feira (6), em um confronto com policiais militares do 13.º Batalhão de Ações Especiais de Polícia (13.º Baep) em Bauru.

Segundo informações preliminares obtidas pela reportagem, a troca de tiros ocorreu em um local conhecido como estrada do horto. Após os disparos, o Samu foi acionado.

A reportagem não conseguiu apurar se o homem chegou a ser socorrido ou se teve a morte constatada no local. A ocorrência está em andamento e o JCNET/Sampi acompanha o caso.