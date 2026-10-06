06 de outubro de 2026
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TROCA DE TIROS

Homem é baleado em confronto com o 13.º Baep em Bauru

Por | da Redação
| Tempo de leitura: < 1 min
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Imagem ilustrativa
A ocorrência está em andamento e o JCNET/Sampi acompanha o caso
A ocorrência está em andamento e o JCNET/Sampi acompanha o caso

Um homem foi baleado, na noite desta terça-feira (6), em um confronto com policiais militares do 13.º Batalhão de Ações Especiais de Polícia (13.º Baep) em Bauru.

Segundo informações preliminares obtidas pela reportagem, a troca de tiros ocorreu em um local conhecido como estrada do horto. Após os disparos, o Samu foi acionado.

A reportagem não conseguiu apurar se o homem chegou a ser socorrido ou se teve a morte constatada no local. A ocorrência está em andamento e o JCNET/Sampi acompanha o caso.

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