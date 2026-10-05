A Prefeitura de Bauru, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovação (Sedecon), informa sobre as 70 novas vagas de emprego da semana. Para se candidatar às vagas do programa desenvolvido pela Sedecon, as inscrições devem ser realizadas exclusivamente pelo endereço http://sites.bauru.sp.gov.br/empregabauru/
O programa não aceita o envio de currículos por e-mail. Antes de registrar interesse na vaga, lembre-se de atualizar o cadastro e preencher todos os campos obrigatórios.
Os requisitos exigidos para o processo de seleção são preenchidos pelas empresas cadastradas na plataforma. Nesse sentido, tanto o processo seletivo quanto o retorno são de responsabilidade da empresa, devendo a mesma entrar em contato com o candidato que achar adequado para o cargo. As vagas são atualizadas semanalmente pela Sedecon no site da prefeitura. Consulte o link de perguntas frequentes https://sites.bauru.sp.gov.br/empregabauru/faq.aspx
CONFIRA AS VAGAS:
Administração – 2 vagas
Ajudante de motorista Rocell – 1 vaga
Ajudante geral de loja de materiais para construção – 1 vaga
Almoxarife – 1 vaga
Analista de Departamento Pessoal Pleno (Rescisão e Férias) – 1 vaga
Analista de Operações I - Negociador (Recuperação de Crédito) – 2 vagas
Arte finalista – 1 vaga
Assessor (a) de Parcerias – 1 vaga
Assistente de Departamento Pessoal (Admissão) – 1 vaga
Assistente de Renovação – 1 vaga
Assistente de serviços externos – 1 vaga
Atendente – 2 vagas
Auxiliar de serviços gerais – 1 vaga
Auxiliar Administrativo – 1 vaga
Auxiliar de balcão, organização e reposição de estoque – 1 vaga
Auxiliar de cozinha – 1 vaga
Auxiliar de montagem – 1 vaga
Auxiliar de Produção – 2 vagas
Auxiliar geral – 6 vagas
Auxiliar instalação acessórios automotivos – 1 vaga
Balconista – 2 vagas
Balconista de farmácia – tarde/noite – 1 vaga
Consultor comercial – 1 vaga
Consultor de imóveis – 15 vagas
Conferente Rocell – 1 vaga
Dedetizador – 2 vagas
Direito – Estágio – 2 vagas
Ensino Médio – Estágio – 1 vaga
Estágio – Direito – 2 vagas
Gerente de loja – 1 vaga
Mecânico de manutenção de autos (caminhões) – 1 vaga
Montador mecânico de manutenção – 2 vagas
Motorista de caminhão – 1 vaga
Odontologia – 1 vaga
Operador (a) de caixa – 1 vaga
Pedreiro – 4 vagas
Professor de Educação Física – 1 vaga
Secretária escolar – 1 vaga
Setor reservas – hotel – 2 vagas
Técnico/Superior em Administração – 1 vaga
Vendedor (a) – 3 vagas
Vendedor (a) externo – 1 vaga