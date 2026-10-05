05 de outubro de 2026
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OPORTUNIDADE

Emprega Bauru divulga 70 novas vagas de trabalho nesta semana

Redação
| Tempo de leitura: 2 min
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Ilustrativa

A Prefeitura de Bauru, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovação (Sedecon), informa sobre as 70 novas vagas de emprego da semana. Para se candidatar às vagas do programa desenvolvido pela Sedecon, as inscrições devem ser realizadas exclusivamente pelo endereço http://sites.bauru.sp.gov.br/empregabauru/

O programa não aceita o envio de currículos por e-mail. Antes de registrar interesse na vaga, lembre-se de atualizar o cadastro e preencher todos os campos obrigatórios.

Os requisitos exigidos para o processo de seleção são preenchidos pelas empresas cadastradas na plataforma. Nesse sentido, tanto o processo seletivo quanto o retorno são de responsabilidade da empresa, devendo a mesma entrar em contato com o candidato que achar adequado para o cargo. As vagas são atualizadas semanalmente pela Sedecon no site da prefeitura. Consulte o link de perguntas frequentes https://sites.bauru.sp.gov.br/empregabauru/faq.aspx

CONFIRA AS VAGAS:

Administração – 2 vagas

Ajudante de motorista Rocell – 1 vaga

Ajudante geral de loja de materiais para construção – 1 vaga

Almoxarife – 1 vaga

Analista de Departamento Pessoal Pleno (Rescisão e Férias) – 1 vaga

Analista de Operações I - Negociador (Recuperação de Crédito) – 2 vagas

Arte finalista – 1 vaga

Assessor (a) de Parcerias – 1 vaga

Assistente de Departamento Pessoal (Admissão) – 1 vaga

Assistente de Renovação – 1 vaga

Assistente de serviços externos – 1 vaga

Atendente – 2 vagas

Auxiliar de serviços gerais – 1 vaga

Auxiliar Administrativo – 1 vaga

Auxiliar de balcão, organização e reposição de estoque – 1 vaga

Auxiliar de cozinha – 1 vaga

Auxiliar de montagem – 1 vaga

Auxiliar de Produção – 2 vagas

Auxiliar geral – 6 vagas

Auxiliar instalação acessórios automotivos – 1 vaga

Balconista – 2 vagas

Balconista de farmácia – tarde/noite – 1 vaga

Consultor comercial – 1 vaga

Consultor de imóveis – 15 vagas

Conferente Rocell – 1 vaga

Dedetizador – 2 vagas

Direito – Estágio – 2 vagas

Ensino Médio – Estágio – 1 vaga

Estágio – Direito – 2 vagas

Gerente de loja – 1 vaga

Mecânico de manutenção de autos (caminhões) – 1 vaga

Montador mecânico de manutenção – 2 vagas

Motorista de caminhão – 1 vaga

Odontologia – 1 vaga

Operador (a) de caixa – 1 vaga

Pedreiro – 4 vagas

Professor de Educação Física – 1 vaga

Secretária escolar – 1 vaga

Setor reservas – hotel – 2 vagas

Técnico/Superior em Administração – 1 vaga

Vendedor (a) – 3 vagas

Vendedor (a) externo – 1 vaga

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