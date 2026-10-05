A Polícia Militar (PM), com o apoio do helicóptero Águia, faz buscas por três suspeitos de roubarem na tarde desta segunda-feira (5) uma empresa de equipamentos médicos localizada na região da Vila Independência, em Bauru. Um carro levado pelos criminosos foi encontrado abandonado.

Segundo informações preliminares obtidas pela reportagem, os criminosos entraram no local encapuzados, portando armas, anunciaram o assalto e fugiram em um Jeep Renegade pertencente a uma das vítimas. A PM não soube informar o que mais teria sido roubado na ação.

Após diligências, o veículo roubado foi encontrado abandonado nas imediações do viaduto que fica no prolongamento da avenida Duque de Caxias, sobre a linha férrea. Diversas equipes da PM fazem diligências com o apoio do helicóptero Águia em busca dos assaltantes.