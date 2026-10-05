05 de outubro de 2026
JCNET - Sampi Bauru
JCNET - Sampi Bauru
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JCNET nas Redes Sociais | @jcnetbauru
COM APOIO DO ÁGUIA

PM procura trio que roubou loja de equipamentos médicos em Bauru

Por Lilian Grasiela | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Imagem ilustrativa
Crime ocorreu na região da Vila Independência e diversas equipes da PM fazem diligências com o apoio do helicóptero Águia em busca dos assaltantes
Crime ocorreu na região da Vila Independência e diversas equipes da PM fazem diligências com o apoio do helicóptero Águia em busca dos assaltantes

A Polícia Militar (PM), com o apoio do helicóptero Águia, faz buscas por três suspeitos de roubarem na tarde desta segunda-feira (5) uma empresa de equipamentos médicos localizada na região da Vila Independência, em Bauru. Um carro levado pelos criminosos foi encontrado abandonado.

Segundo informações preliminares obtidas pela reportagem, os criminosos entraram no local encapuzados, portando armas, anunciaram o assalto e fugiram em um Jeep Renegade pertencente a uma das vítimas. A PM não soube informar o que mais teria sido roubado na ação.

Após diligências, o veículo roubado foi encontrado abandonado nas imediações do viaduto que fica no prolongamento da avenida Duque de Caxias, sobre a linha férrea. Diversas equipes da PM fazem diligências com o apoio do helicóptero Águia em busca dos assaltantes.

O JCNET/Sampi acompanha a ocorrência e esta reportagem poderá ser atualizada com novas informações.

Receba as notícias mais relevantes de Bauru e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários