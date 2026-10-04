As fortes chuvas e ventos que atingiram Bauru e região neste domingo (4) provocaram a queda de árvores e interrupções no fornecimento de energia elétrica. Somente em Bauru, de acordo com boletim do Governo do Estado, o Corpo de Bombeiros atendeu 24 ocorrências relacionadas ao temporal. As situações mais graves até o momento foram registradas na região de Araçatuba (leia matéria abaixo) , que registrou 112 km/h de rajada de vento, Dracena, com 107 km/h, e Adamantina, com 96 km/h.
Em Bauru, de acordo com informações da Defesa Civil, um poste de energia elétrica foi arrancado na quadra 9 da rua Nilo Peçanha, na região da Vila Falcão. Na Vila Santa Terezinha, uma árvore caiu obstruindo uma rua nas imediações da Escola Estadual Professor Antonio Xavier de Mendonça. Na rua Joaquim Fidélis, na Vila Altinópolis, em razão da força do vento, a proteção de uma obra voou e ficou presa à rede elétrica.
Em nota, a Prefeitura de Bauru informou que foram registradas quedas de árvores em diferentes pontos e ocorrências de interrupção no fornecimento de energia. "As equipes da prefeitura estão nas ruas realizando os trabalhos de limpeza e retirada das árvores com o objetivo de liberar as vias e garantir a segurança. A orientação é evitar áreas com árvores caídas, fios elétricos ou outros riscos durante as chuvas", diz.
Região
Na região, as fortes chuvas e ventos também causaram estragos. Em Bocaina (69 quilômetros de Bauru), uma árvore caiu sobre o prédio administrativo da Secretaria de Meio Ambiente e Garagem Municipal.
Jaú (47 quilômetros de Bauru) registrou rajadas de vento de 60 quilômetros por hora e diversas ocorrências de quedas de árvores sobre a rede de energia elétrica, deixando imóveis sem energia.
Em Piratininga (13 quilômetros de Bauru), o vendaval também derrubou árvores em diversos pontos da cidade e provocou o destalhamento de algumas casas e de um barracão.
Em Jacuba, Distrito de Arealva (41 quilômetros de Bauru), fortes ventos provocaram a queda de uma árvore de grande porte na praça central. Apesar dos estragos, não há registro de vítimas em Bauru e região.
Falta de energia
A CPFL Paulista divulgou boletim informando que o forte temporal registrado neste domingo causou danos pontuais na rede elétrica da região de Bauru. "A companhia ativou imediatamente seu plano de contingência operacional", afirma.
"Todas as equipes técnicas foram mobilizadas e encontram-se em campo, trabalhando de forma ininterrupta para restabelecer o fornecimento de energia no menor período possível. A distribuidora também atua em articulação com o Tribunal Regional Eleitoral, Defesa Civil e com as autoridades locais, priorizando os pontos que atendem a locais de votação e serviços essenciais".
A CPFL Paulista ressaltou que reforça seu compromisso com a população e emprega todos os esforços para que o processo eleitoral transcorra sem prejuízos aos eleitores. Em caso de falta de energia, os clientes podem registrar as ocorrências pelos canais de atendimentos.