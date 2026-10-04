As fortes chuvas e ventos que atingiram Bauru e região neste domingo (4) provocaram a queda de árvores e interrupções no fornecimento de energia elétrica. Somente em Bauru, de acordo com boletim do Governo do Estado, o Corpo de Bombeiros atendeu 24 ocorrências relacionadas ao temporal. As situações mais graves até o momento foram registradas na região de Araçatuba (leia matéria abaixo) , que registrou 112 km/h de rajada de vento, Dracena, com 107 km/h, e Adamantina, com 96 km/h.

Em Bauru, de acordo com informações da Defesa Civil, um poste de energia elétrica foi arrancado na quadra 9 da rua Nilo Peçanha, na região da Vila Falcão. Na Vila Santa Terezinha, uma árvore caiu obstruindo uma rua nas imediações da Escola Estadual Professor Antonio Xavier de Mendonça. Na rua Joaquim Fidélis, na Vila Altinópolis, em razão da força do vento, a proteção de uma obra voou e ficou presa à rede elétrica.

Em nota, a Prefeitura de Bauru informou que foram registradas quedas de árvores em diferentes pontos e ocorrências de interrupção no fornecimento de energia. "As equipes da prefeitura estão nas ruas realizando os trabalhos de limpeza e retirada das árvores com o objetivo de liberar as vias e garantir a segurança. A orientação é evitar áreas com árvores caídas, fios elétricos ou outros riscos durante as chuvas", diz.

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