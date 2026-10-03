No final da tarde deste sábado (3), um homem foi flagrado pela Polícia Militar Ambiental ateando fogo em resíduos sólidos descartados irregularmente na estrada de acesso ao bairro Val de Palmas, em Bauru. A ação ocorreu durante fiscalização ambiental realizada pela corporação em atividade delegada, um programa que reforça a presença das equipes em áreas estratégicas, ampliando a fiscalização e a proteção ambiental no município.

Segundo a corporação, o suspeito foi notificado e medidas administrativas cabíveis foram adotadas. "Diante do risco iminente de propagação das chamas para uma área de pastagem próxima, os policiais iniciaram imediatamente o combate ao incêndio, evitando maiores danos ambientais", diz, em nota.

"Em razão da intensidade do fogo, foi solicitado apoio ao Corpo de Bombeiros, que compareceu ao local e realizou o combate complementar, conseguindo extinguir totalmente as chamas. Após a eliminação do risco de propagação, o local permaneceu em condições seguras, sendo encerrada a intervenção".