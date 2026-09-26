A gente já cansou de ler por aí o quanto cigarro e álcool em excesso são prejudiciais para a nossa saúde, acelerando o envelhecimento. Mas além desses dois, o açúcar refinado, quando ingerido além da conta, pode comprometer o colágeno da pele, desgastando-o com mais rapidez.
Qualquer quantidade de açúcar é prejudicial? Como se dá esse processo? Dá para combater? A seguir, eu explico tudo.
Glicação, a relação entre açúcar e envelhecimento
A glicação é um processo que acontece quando o excesso de açúcar no organismo se liga às proteínas que dão firmeza e elasticidade à pele, como o colágeno e a elastina. Com o tempo, essa ligação faz com que essas estruturas fiquem mais rígidas e percam parte da sua função, favorecendo o aparecimento de rugas, flacidez e outros sinais do envelhecimento.
Embora a glicação faça parte do envelhecimento natural, ela pode ser acelerada por uma alimentação rica em açúcar e alimentos ultraprocessados. Por isso, refletir sobre o que você come no dia a dia é muito importante.
Quanto de açúcar refinado e ultraprocessados vão acelerar esse processo de envelhecimento?
A glicação tende a ser mais intensa em pessoas que consomem com frequência grandes quantidades de açúcar, refrigerantes, doces, bebidas açucaradas e alimentos ultraprocessados, como biscoitos recheados, salgadinhos e produtos industrializados ricos em açúcares e farinhas refinadas.
É um padrão alimentar que favorece picos de glicose no sangue, criando um ambiente mais propício para esse processo. Além da alimentação, fatores como sedentarismo, tabagismo e diabetes mal controlado também contribuem para acelerar a glicação.
Porém, isso não significa que qualquer quantidade de açúcar refinado ou de alimentos ultraprocessados seja prejudicial. O consumo ocasional desses alimentos faz parte da alimentação de muitas pessoas e, vez ou outra, não determina o envelhecimento da pele.
O que mais influencia é o padrão alimentar ao longo do tempo: uma dieta baseada em alimentos in natura ou minimamente processados, com frutas, verduras, legumes, grãos integrais e proteínas de qualidade, tende a favorecer a saúde da pele e do organismo como um todo.
Dicas práticas para retardar a glicação
Por mais que seja natural do envelhecimento, você consegue retardar a glicação com algumas escolhas mais conscientes:
1. Reduza o consumo de açúcar no dia a dia: evite o excesso de doces, refrigerantes e bebidas açucaradas. Quanto menor a frequência desse consumo, menor tende a ser o estímulo para a glicação.
2. Priorize alimentos in natura: frutas, verduras, legumes, grãos integrais e proteínas magras ajudam a manter níveis de glicose mais estáveis e fornecem nutrientes importantes para a saúde da pele.
3. Combine carboidratos com fibras e proteínas: consumir arroz com feijão, frutas com iogurte ou pão integral com ovos reduz picos de glicose após as refeições.
4. Pratique atividade física sempre: o exercício melhora a utilização da glicose pelo organismo e contribui para um melhor controle dos níveis de açúcar no sangue.
5. Não fume: o tabagismo aumenta o estresse oxidativo e favorece processos que aceleram o envelhecimento da pele, incluindo a glicação.
6. Prefira métodos de preparo mais suaves: como ao cozinhar no vapor, ensopados ou assados em temperaturas moderadas, isso produz menos compostos relacionados à glicação do que fritar ou grelhar em temperaturas muito altas.
7. Mantenha um padrão alimentar equilibrado: não é preciso eliminar 100% açúcar ou alimentos ultraprocessados, mas faça com que eles sejam exceção, e não a base da alimentação.
8. Durma bem e controle o estresse: um sono de qualidade e lidar bem com estresse ajudam a manter o organismo funcionando de forma equilibrada, favorecendo a saúde da pele e o metabolismo.
E se você estiver com dificuldade de seguir as boas práticas sugeridas ou não consegue acertar em boas escolhas alimentares, marque uma consulta com seu nutricionista.
Um forte abraço e até o próximo domingo!
Daniela Hueb - Médica, CRM-SP 96.027