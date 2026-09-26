A gente já cansou de ler por aí o quanto cigarro e álcool em excesso são prejudiciais para a nossa saúde, acelerando o envelhecimento. Mas além desses dois, o açúcar refinado, quando ingerido além da conta, pode comprometer o colágeno da pele, desgastando-o com mais rapidez.

Qualquer quantidade de açúcar é prejudicial? Como se dá esse processo? Dá para combater? A seguir, eu explico tudo.

Glicação, a relação entre açúcar e envelhecimento