A última ata do Copom reforçou a postura cautelosa da nossa autoridade monetária. O Banco Central destacou que a inflação ainda exige vigilância e juros restritivos. Mesmo com avanços recentes, o cenário internacional traz muitas incertezas. A mensagem principal é que novos passos dependem do comportamento dos preços. Para o bolso do consumidor, o custo do crédito tende a permanecer elevado. Entender esses sinais nos ajuda a planejar melhor os financiamentos do ano.

Por que os juros continuam caindo devagar?

Muitos leitores questionam o ritmo de corte das taxas de juros no país. A resposta da ata está no equilíbrio entre consumo interno e riscos fiscais. Quando a economia roda aquecida, a demanda pressiona os preços do mercado. O BC prefere ter cautela a precisar voltar atrás na trajetória da taxa Selic. Para os investimentos, a renda fixa continua oferecendo retornos atrativos. O momento pede estratégia ao escolher onde aplicar as economias da família.