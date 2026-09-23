Lins - Um adolescente foi apreendido, na tarde desta quarta-feira (23), no Residencial Manabu Mabe, em Lins (100 quilômetros de Bauru), por ato infracional de tráfico de drogas. A ação foi realizada por policiais civis da Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes (Dise) de Lins durante diligências relacionadas à apuração de denúncias sobre possível comercialização de entorpecentes em um imóvel na região.
As equipes avistaram dois homens em circunstâncias compatíveis com a prática de tráfico de drogas no endereço. Ao notarem a aproximação dos policiais, eles tentaram fugir pelos fundos da residência.
Um dos suspeitos conseguiu escapar e não foi localizado pelos agentes. Já o segundo, o adolescente, foi abordado após dispensar entorpecentes e dinheiro em um imóvel vizinho durante a tentativa de fuga.
Durante as buscas, os policiais localizaram 44 porções de crack, R$ 20,00 e um celular. Ele foi apreendido em flagrante pelo ato infracional de tráfico e ficou à disposição da Vara da Infância e da Juventude.