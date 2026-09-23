Lins - Um adolescente foi apreendido, na tarde desta quarta-feira (23), no Residencial Manabu Mabe, em Lins (100 quilômetros de Bauru), por ato infracional de tráfico de drogas. A ação foi realizada por policiais civis da Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes (Dise) de Lins durante diligências relacionadas à apuração de denúncias sobre possível comercialização de entorpecentes em um imóvel na região.

As equipes avistaram dois homens em circunstâncias compatíveis com a prática de tráfico de drogas no endereço. Ao notarem a aproximação dos policiais, eles tentaram fugir pelos fundos da residência.

Um dos suspeitos conseguiu escapar e não foi localizado pelos agentes. Já o segundo, o adolescente, foi abordado após dispensar entorpecentes e dinheiro em um imóvel vizinho durante a tentativa de fuga.