Botucatu - Três pesquisas desenvolvidas no Serviço de Ambulatórios Especializados de Infectologia “Domingos Alves Meira” (SAEI-DAM), unidade própria da Fundação para o Desenvolvimento Médico e Hospitalar (Famesp), em Botucatu (100 quilômetros de Bauru), foram selecionadas para apresentação no HIV Drug Therapy Glasgow 2026, um dos principais congressos internacionais dedicados à pesquisa e ao tratamento do HIV. O evento será realizado de 8 a 11 de novembro, em Glasgow, no Reino Unido.

Os trabalhos são assinados por pesquisadores vinculados à Faculdade de Medicina de Botucatu (FMB/Unesp) - a doutoranda Pietra Vivian Stanicki, do Programa de Pós-graduação em Doenças Tropicais; a professora Karen Ingrid Tasca; e o professor Alexandre Naime Barbosa, médico infectologista, chefe do Departamento de Infectologia da FMB e diretor clínico do SAEI-DAM.

Os três estudos partem de questões presentes na rotina de acompanhamento de pessoas vivendo com HIV e olham para aspectos que podem interferir no tratamento ao longo dos anos.