Depois de 245 dias com restrição ao banho, principalmente por causa da proliferação de algas, a Praia Municipal de Sabino, na região de Lins (102 quilômetros de Bauru), voltou a ser liberada para banho. A melhora foi registrada dois meses após a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb), vinculada à Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística (Semil), colocar em operação 14 boias inteligentes que usam ondas de ultrassom para conter a chamada “nata verde”.

Nesse período, a concentração de microcistina caiu 91,5%: passou de 23 microgramas por litro, em 17 de agosto, para 1,95 micrograma por litro, em 15 de setembro. A toxina é produzida por determinadas algas e, em níveis elevados, impede o uso recreativo da água.

A liberação da praia de água doce para o banho ocorreu após duas análises consecutivas registrarem concentrações abaixo do limite de 5 microgramas por litro: 2,8 microgramas por litro, em 8 de setembro, e 1,95 micrograma por litro, no dia 15. A classificação vale desde sexta-feira (18) até o dia 25, quando as condições da praia serão novamente atualizadas.