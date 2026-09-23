A direção da Faculdade de Medicina de Bauru da Universidade de São Paulo (FMBRU-USP) divulgou nota à comunidade acadêmica e à população para prestar esclarecimentos sobre o atual momento da unidade e reafirmar o compromisso com a consolidação da faculdade. A manifestação ocorre após recentes mobilizações de estudantes de Medicina, que apresentaram uma pauta de reivindicações relacionada à qualidade da formação, aos direitos discentes e à participação estudantil nas decisões da instituição.

Assinada pelo diretor da FMBRU-USP, José Sebastião dos Santos, a nota defende que a construção da faculdade ocorre de forma coletiva e destaca a existência de mecanismos institucionais de participação dos estudantes na estrutura administrativa e acadêmica.

Segundo o diretor, os alunos possuem representação em todas as comissões da faculdade, além de assento nos Conselhos de Departamento e na Congregação, considerada o órgão máximo deliberativo da unidade. As reuniões da Congregação, afirma a direção, são transmitidas em tempo real pela plataforma YouTube.