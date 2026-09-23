Avaí - No início da tarde desta quarta-feira (23), um incêndio atingiu um caminhão Scania, com placas de Guararapes, e o semirreboque, com placas de São Paulo, na altura do quilômetro 368 mais 800 metros da rodovia Marechal Rondon (SP-300), no sentido interior-Capital, em Avaí (39 quilômetros de Bauru). Apesar dos danos materiais, ninguém ficou ferido.

O incidente ocorreu por volta das 13h30. De acordo com o registro policial, o condutor do veículo parou no acostamento após ouvir o barulho de um estouro. Ao desembarcar, visualizou o fogo no caminhão/trator e no semirreboque, acionou o Corpo de Bombeiros por telefone e utilizou um extintor de incêndio para tentar evitar a propagação das chamas.

Apesar dos esforços do motorista, os danos materiais no veículo foram grandes e cerca de 60% da carga de eletrodomésticos foram consumidos pelo fogo. O incêndio foi completamente controlado pelos bombeiros, com apoio de caminhão-pipa da concessionária Via Rondon, e ninguém ficou ferido na ocorrência. As causas serão investigadas pela Polícia Civil.