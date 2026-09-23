A Polícia Civil, através da 3.ª Delegacia de Homicídios (3.ª DH) da Divisão Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Bauru, com apoio do Grupo de Operações Especiais (GOE) e da Divisão de Capturas do Departamento de Operações Policiais Estratégicas (Dope), prendeu, na manhã desta quarta-feira (23), um suspeito de tentativa de homicídio ocorrida na madrugada do último Reveillon em uma adega na Vila São Paulo, em Bauru. Atingida por diversos disparos de arma de fogo, a vítima, na época com 18 anos, ficou com sequelas irreversíveis de mobilidade.
De acordo com a polícia, as investigações revelaram que, após uma discussão com um jovem de 18 anos, P.W.C.O., da mesma idade, efetuou vários disparos contra ele, inclusive na região da cabeça. Em razão da gravidade das lesões, a vítima perdeu movimentos de forma permanente.
Durante as investigações, equipe da 3.ª DH da Deic identificou o autor dos disparos e descobriu que ele tinha envolvimento com o tráfico de drogas no bairro Pousada da Esperança. Ele teve a prisão temporária decretada a pedido da Polícia Civil, mas permanecia foragido desde então.
Nas constantes tentativas de levantamento do paradeiro do investigado, a unidade especializada apurou que, após a fuga, ele passou a morar na zona leste da Capital. Possíveis endereços ligados a ele foram identificados e mandados de busca e apreensão foram solicitados à Justiça.
No início na manhã desta quarta-feira (23), equipes da 3.ª DH, com apoio do GOE, localizaram o jovem em um imóvel na região de Cidade Tiradentes, em um quarto nos fundos, onde havia grande quantidade de “dry”, uma variação de haxixe, além de 85 porções da droga e três balanças.
Na residência, os policiais civis prenderam ainda um traficante bauruense de 19 anos, também do bairro Pousada da Esperança, que havia escapado de ao menos quatro tentativas de abordagem do GOE, segundo a polícia. Os dois foram levados à Delegacia de Capturas do Dope e autuados em flagrante por tráfico de drogas e associação para o tráfico. O jovem de 18 anos também foi preso temporariamente pela tentativa de homicídio. Eles ficaram à disposição da Justiça aguardando a apresentação na audiência de custódia.