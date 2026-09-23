A Polícia Civil, através da 3.ª Delegacia de Homicídios (3.ª DH) da Divisão Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Bauru, com apoio do Grupo de Operações Especiais (GOE) e da Divisão de Capturas do Departamento de Operações Policiais Estratégicas (Dope), prendeu, na manhã desta quarta-feira (23), um suspeito de tentativa de homicídio ocorrida na madrugada do último Reveillon em uma adega na Vila São Paulo, em Bauru. Atingida por diversos disparos de arma de fogo, a vítima, na época com 18 anos, ficou com sequelas irreversíveis de mobilidade.

De acordo com a polícia, as investigações revelaram que, após uma discussão com um jovem de 18 anos, P.W.C.O., da mesma idade, efetuou vários disparos contra ele, inclusive na região da cabeça. Em razão da gravidade das lesões, a vítima perdeu movimentos de forma permanente.

Durante as investigações, equipe da 3.ª DH da Deic identificou o autor dos disparos e descobriu que ele tinha envolvimento com o tráfico de drogas no bairro Pousada da Esperança. Ele teve a prisão temporária decretada a pedido da Polícia Civil, mas permanecia foragido desde então.