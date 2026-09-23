Durante ação da atividade delegada realizada nesta quarta-feira (23), equipe da Polícia Militar Ambiental prestou apoio à Secretaria do Meio Ambiente e Bem-Estar Animal (Semab) em uma operação de fiscalização ambiental na Vila Souto, em Bauru. Dois proprietários foram autuados por infrações ambientais, totalizando R$ 9.100,00 em multas, por manterem fauna silvestre nativa sem autorização e por introduzirem espécies exóticas sem licença.

No local, foram encontrados diversos animais mantidos de forma irregular, incluindo aves silvestres e répteis exóticos. Entre eles, estavam um curió anilhado, porém não legalizado, um canário-da-terra-verdadeiro, uma patativa-verdadeira, um jabuti-piranga e três cobras-do-milho (corn snake), espécie exótica originária da América do Norte, todos sem documentação.

Após análise veterinária, as aves em boas condições foram reintroduzidas na natureza. O curió será restituído ao criador legalizado, identificado por meio do código da anilha. Já as serpentes e o jabuti, devido à falta de vagas em centros de triagem, permanecerão sob guarda provisória dos autuados, mediante termo de depósito. Os responsáveis responderão posteriormente nas esferas administrativa e criminal, conforme prevê a legislação vigente.