Como parte da "Operação Linha Férrea", na manhã desta quarta-feira (23), equipe de Rádio Patrulhamento com Motocicletas (RPM) da 3.ª Companhia (3.ª Cia) da Polícia Militar (PM) prendeu um homem procurado pela Justiça pelo crime de lesão corporal na região da comunidade São Manoel, em Bauru.

Segundo o registro policial, durante patrulhamento pela região, os policiais militares avistaram alguns homens em uma construção pequena e abandonada, às margens da linha férrea, e se aproximaram para realizar a abordagem. Na busca pessoal, nada de ilícito foi localizado com eles.

Porém, durante consulta via Copom, a equipe descobriu que um dos homens possuía um mandado de prisão em aberto pelo crime de lesão corporal. Ele foi levado ao plantão policial e permaneceu preso aguardando a audiência de custódia. Os outros abordados foram qualificados e liberados.