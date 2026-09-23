Em trâmite na Câmara Municipal de Bauru desde fevereiro, o Projeto de Lei n.º 03/2026, que disciplina o parcelamento, o uso e a ocupação do solo no município (processo n.º 18/2026), foi tema de Audiência Pública nesta quarta-feira de manhã (23). A iniciativa do encontro foi do vereador Junior Rodrigues (PSD), que é o relator da matéria na Comissão de Justiça, Legislação e Redação.

O objetivo, segundo ele, era proporcionar um espaço para esclarecimentos técnicos, participação da sociedade civil e apresentação de sugestões e contribuições que possam subsidiar a análise e a deliberação da matéria pelo Poder Legislativo.

“Recebemos nos últimos meses algumas manifestações, entre elas de entidades de classe, que já foram encaminhadas à Prefeitura para que pudesse trazer suas respostas. Ainda existem certas divergências e nossa consultoria jurídica apontou algumas ressalvas. Então este é o momento para sanar dúvidas para o processo continuar sua tramitação”, explicou o parlamentar.