Durante Patrulhamento a equipe do Canil do 13º Batalhão de Ações Especiais de Polícia (Baep), por volta das 18h30 na terça-feira (22), prendeu um homem por tráfico de drogas no Jardim Orlando Ometto, em Jaú (47 quilômetros de Bauru). Segundo a Polícia Militar, os policiais visualizaram um indivíduo saindo de uma área de mata apontada como local utilizado para o armazenamento de drogas. Ele foi abordado na Rua João Lameza, onde também estava outro homem, acompanhado de uma motocicleta.

Durante a abordagem, foram encontrados com o primeiro suspeito R$ 340 em dinheiro e uma porção de "dry". Aos policiais, ele teria relatado que havia ido até a área de mata para buscar o entorpecente. O segundo abordado afirmou ser usuário de drogas e disse que havia ido ao local para adquirir entorpecentes. Após a chegada de equipes da Força Tática, os policiais do Canil empregaram o cão de faro K9 Rocky nas buscas pela área de mata. O animal localizou uma sacola contendo 32 porções de cocaína, sendo 20 embaladas em envelopes do tipo ziplock e 12 em microtubos (eppendorfs), totalizando 94,17 gramas.

Também foram apreendidas uma porção de maconha, pesando 6,44 gramas, e uma balança de precisão. Diante dos fatos, o primeiro abordado recebeu voz de prisão em flagrante por tráfico de drogas, crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006. As partes e os materiais apreendidos foram encaminhados à Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Jaú. Na unidade policial, a prisão do homem apontado como responsável pela venda dos entorpecentes foi ratificada. O segundo abordado, que se declarou usuário de drogas, foi ouvido e liberado, permanecendo a ocorrência sob investigação.