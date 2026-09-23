A CDL Bauru promoverá neste sábado (26) a Primavera Verde, no Calçadão, com o apoio da Prefeitura de Bauru, por meio da Secretaria do Meio Ambiente e Bem-Estar Animal (Semab) e da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovação (Sedecon). A ação especial celebra a chegada da primavera e busca aproximar a população de iniciativas de cuidado com o meio ambiente.

O evento será realizado das 9h às 16h, no Calçadão da Batista de Carvalho, com a distribuição gratuita de mil mudas para a população. Quem passar pelo Calçadão durante a ação poderá retirar uma muda gratuitamente e levá-la para casa, contribuindo para tornar Bauru mais verde e marcando de maneira especial o início da estação das flores. A primavera de 2026 começa oficialmente no dia 22 de setembro e a Primavera Verde no Calçadão foi pensada como uma forma de celebrar a nova estação, incentivar o contato com a natureza e, ao mesmo tempo, promover uma ação positiva no principal corredor comercial do Centro de Bauru.

Para a CDL, iniciativas como esta também contribuem para aproximar a população do comércio central, levando novas experiências ao Calçadão e fortalecendo a ocupação dos espaços públicos. “Queremos convidar toda a população de Bauru para participar, passear pelo Calçadão e levar

gratuitamente uma muda para casa. É uma ação que celebra a primavera, valoriza o nosso Centro e reforça a importância de cuidarmos juntos da nossa cidade”, destaca a diretoria da CDL Bauru.