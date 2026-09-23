A Loja Maçônica Luz do Paraíso, sediada em Bauru, divulgou um manifesto público de posicionamento institucional diante do atual cenário político do país. No documento, a organização expressa profunda preocupação com o momento institucional brasileiro e cobra transparência, independência e isonomia nas investigações que envolvem o chamado escândalo do Banco Master e autoridades públicas.
De acordo com o texto divulgado pela instituição fundada em 1994, o posicionamento é motivado pelos princípios universais da maçonaria — como liberdade, igualdade, fraternidade e justiça — e visa resguardar a confiança da sociedade nas instituições republicanas. A entidade reforça que o manifesto não é direcionado a partidos, correntes ideológicas ou pessoas específicas, mas sim à defesa irrestrita do Estado Democrático de Direito.
O ponto central do documento aborda o acompanhamento das investigações ligadas ao Banco Master, citando especificamente o monitoramento de supostas relações espinhosas com agentes públicos e os questionamentos que alcançam ministros do Supremo Tribunal Federal (STF). A Loja Maçônica salienta a necessidade de que os procedimentos corram com "absoluta independência, transparência e respeito ao devido processo legal", sem que haja antecipação de juízos de valor ou condenações públicas precoces.
Princípios defendidos
No manifesto, a organização lista pilares que considera inegociáveis para o equilíbrio democrático do país:
• Submissão à lei: A premissa de que nenhuma autoridade ou cidadão está acima da Constituição Federal.
• Ampla defesa: A garantia do contraditório e do devido processo legal para todos os investigados, combatendo investigações seletivas.
• Autonomia institucional: A preservação da independência dos órgãos de fiscalização e controle, livres de interferências externas.
• Transparência pública: O direito da sociedade ao acesso às informações dos atos públicos, respeitando-se apenas os sigilos estritamente necessários para a eficácia das apurações.
Apelo contra a polarização
Ao final do documento, a Loja Maçônica Luz do Paraíso faz uma conclamação aos cidadãos de Bauru e de todo o território nacional para que rejeitem o ódio político, a intolerância e a desinformação. A entidade pede serenidade e união, defendendo que divergências institucionais não sejam convertidas em conflitos entre a população e que os projetos pessoais ou partidários não se sobreponham aos interesses da República.