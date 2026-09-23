A Loja Maçônica Luz do Paraíso, sediada em Bauru, divulgou um manifesto público de posicionamento institucional diante do atual cenário político do país. No documento, a organização expressa profunda preocupação com o momento institucional brasileiro e cobra transparência, independência e isonomia nas investigações que envolvem o chamado escândalo do Banco Master e autoridades públicas.

De acordo com o texto divulgado pela instituição fundada em 1994, o posicionamento é motivado pelos princípios universais da maçonaria — como liberdade, igualdade, fraternidade e justiça — e visa resguardar a confiança da sociedade nas instituições republicanas. A entidade reforça que o manifesto não é direcionado a partidos, correntes ideológicas ou pessoas específicas, mas sim à defesa irrestrita do Estado Democrático de Direito.

O ponto central do documento aborda o acompanhamento das investigações ligadas ao Banco Master, citando especificamente o monitoramento de supostas relações espinhosas com agentes públicos e os questionamentos que alcançam ministros do Supremo Tribunal Federal (STF). A Loja Maçônica salienta a necessidade de que os procedimentos corram com "absoluta independência, transparência e respeito ao devido processo legal", sem que haja antecipação de juízos de valor ou condenações públicas precoces.