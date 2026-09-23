Um homem de 44 anos foi preso em flagrante no final da noite desta terça-feira (22), suspeito de agredir o próprio pai, de 77 anos, em uma propriedade rural nas Chácaras Reunidas Santa Maria, em Bauru. O idoso sofreu um ferimento na cabeça e precisou ser encaminhado para atendimento médico. De acordo com o boletim de ocorrência, equipes foram acionadas pelo Centro de Operações da Polícia Militar (Copom) para atender uma ocorrência de agressão. Ao chegarem ao imóvel, os policiais encontraram o idoso sentado em um sofá, com um ferimento na região da cabeça e bastante sangramento.

A vítima relatou que havia sido agredida pelo filho e indicou aos policiais o cômodo onde ele estava. O homem foi localizado exaltado, gesticulando e falando em tom elevado, com sinais aparentes de estar sob efeito de álcool ou de alguma substância entorpecente. Ainda conforme o boletim, o suspeito desobedeceu às ordens dos policiais, sendo necessário o uso de força física para contê-lo. Depois da intervenção, ele acatou as determinações da equipe.

A mãe do suspeito e esposa da vítima relatou aos policiais que as agressões teriam começado na cozinha e continuado até o quarto. A vítima foi levada para atendimento médico e permaneceu em observação na UPA Mary Dota sem gravidade. Durante a apresentação do suspeito no plantão policial, uma consulta ao Banco Nacional de Monitoramento de Prisões (BNMP) apontou ainda a existência de mandados de prisão em aberto contra ele. O suspeito foi preso em flagrante do homem pelo crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica. Ele permaneceu à disposição da Justiça e deverá passar por audiência de custódia.