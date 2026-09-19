Em uma Nova Pindorama dominada por algoritmos, cidades flutuantes e realidades virtuais, um assassinato impossível desencadeia uma investigação que pode mudar tudo.

Entre códigos inspirados no Tupi-Guarani, conspirações tecnológicas e críticas sociais afiadas, 'Urucum: Sangue Sobre Silício', escrito pelo jornalista baurusense Rafael Vieira Sinhorilio (literariamente Rafael Kapiwara) entrega um cyberpunk brasileiro único, onde o silício tenta apagar a história… mas o sangue continua lembrando.

O livro, um romance de ficção científica cyberpunk, foi lançado de forma independente e concorre ao Prêmio Kindle Vozes Negras 2026, da Amazon em parceria com a Companhia das Letras.