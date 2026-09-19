Já sabemos que a poluição das grandes cidades pode afastar nossa pele, sobretudo quando a gente não faz uma higiene adequada e derrapa no uso de vitamina C e protetor solar. Mas e os microplásticos, hein? Esse é mais um tipo de poluição que merece nosso cuidado. Na coluna de hoje, eu explico o que é e como você precisa agir preventivamente.

O que são os microplásticos?

Os microplásticos são partículas de plástico com menos de 5 milímetros de diâmetro, que podem ser produzidos de forma intencional, como as antigas microesferas usadas em cosméticos, ou surgir da fragmentação de objetos plásticos maiores, como embalagens, roupas sintéticas, pneus e redes de pesca.