O Banco Central decidiu reduzir a taxa Selic para 13,75% ao ano, sinalizando a sequência da redução gradativa dos juros no país. A medida reflete maior confiança da Autoridade Monetária no controle da inflação recente. Para o consumidor, a queda gradativa dos juros tende a baratear o crédito no médio prazo. Essa decisão busca reaquecer o consumo e aliviar o custo financeiro para as empresas brasileiras.

Estados Unidos contramão: Fed eleva juros

Em direção oposta ao Brasil, o Federal Reserve anunciou aumento na taxa de juros americana para o intervalo de 3,75% a 4,00%. O Banco Central americano busca conter as pressões inflacionárias persistentes e o mercado de trabalho aquecido. Juros mais altos nos EUA atraem capital global, pressionando moedas de países emergentes. Essa divergência monetária exige atenção redobrada do mercado financeiro e dos investidores.