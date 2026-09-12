Uma pele sensível e fragilizada não precisa ser uma sentença irremediável, viu? Quando você entende os gatinhos que fragilizam a pele, consegue cuidar com mais eficiência, e sem excesso de produtos - que também não é legal.

Por isso, na coluna de hoje eu conto pra você o que torna uma pele sensível e fragilizada, e quais os melhores cuidados.

Quais sinais indicam que sua pele está sensível?