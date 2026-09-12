Uma pele sensível e fragilizada não precisa ser uma sentença irremediável, viu? Quando você entende os gatinhos que fragilizam a pele, consegue cuidar com mais eficiência, e sem excesso de produtos - que também não é legal.
Por isso, na coluna de hoje eu conto pra você o que torna uma pele sensível e fragilizada, e quais os melhores cuidados.
Quais sinais indicam que sua pele está sensível?
Em geral, os sinais mais comuns são vermelhidão frequente, sensação de ardor ou queimação, coceira, ressecamento, descamação e maior reatividade a fatores externos, como mudanças de temperatura, poluição ou uso de cosméticos.
Nem sempre esses sinais aparecem juntos, mas pode acontecer, por exemplo, de a pele ficar bem ressecada ou vermelha e, dias depois, começar a descamar. Ou ter descamação junto de coceira. Fique de olho e marque com seu dermatologista nos primeiros sinais.
Ok, mas o que torna nossa pele sensível?
Falta de proteção natural
A barreira cutânea é a camada mais externa da pele e funciona como uma proteção natural contra agentes externos, como poluição, microrganismos e substâncias irritantes, além de ajudar a manter a hidratação.
Quando essa barreira está fragilizada, a pele perde água com mais facilidade e se torna mais sensível, apresentando sinais como ressecamento, vermelhidão, ardor, descamação e maior reatividade a produtos e mudanças climáticas. Entre as principais causas estão o uso excessivo de produtos agressivos, esfoliação em excesso, exposição ao sol sem proteção, banhos muito quentes e fatores ambientais.
Para recuperar a barreira cutânea, o ideal é adotar uma rotina de cuidados suave e focada na hidratação, como utilizar produtos de limpeza delicados, hidratantes com ingredientes que reforçam a barreira da pele, como ceramidas e pantenol, além do uso diário de protetor solar.
Estilo de vida
Alguns hábitos do dia a dia comprometem a barreira cutânea, tornando a pele mais propensa à irritação. Entre os principais estão:
Exposição solar sem proteção: a radiação UV danifica as células da pele, favorece a perda de água, acelera o envelhecimento e enfraquece a barreira cutânea.
Baixa ingestão de água: a hidratação insuficiente pode contribuir para uma pele mais ressecada, opaca e menos resistente às agressões externas.
Cigarro: o tabagismo reduz a circulação sanguínea e aumenta o estresse oxidativo, prejudicando a renovação da pele e comprometendo sua capacidade de proteção.
Consumo excessivo de álcool: o álcool favorece a desidratação do organismo e da pele, deixando-a mais sensível, reativa e com aspecto cansado.
Estresse crônico: o aumento dos hormônios do estresse pode enfraquecer a barreira cutânea, intensificar processos inflamatórios e agravar quadros de sensibilidade.
Por isso, o ideal é adotar hábitos que fortalecem a barreira natural da pele que citei acima. Fora isso, uma alimentação equilibrada, a redução do consumo de álcool e do tabagismo, além de estratégias para controlar o estresse, ajudam a manter a pele mais resistente.
Meio ambiente
O meio ambiente também contribui para o aumento da sensibilidade. A poluição é um dos principais, pois favorece o acúmulo de partículas e radicais livres na superfície da pele, intensificando processos inflamatórios e o estresse oxidativo. Outro fator é o tempo seco, o vento, as baixas temperaturas e as mudanças bruscas de clima, que aumentam a perda de água pela pele, deixando-a mais ressecada e sensível.
Mais uma vez, é essencial fortalecer a barreira cutânea e manter uma boa higiene da pele pela manhã e à noite.
Existem ainda mais dois fatores que aumentam a sensibilidade da pele: a genética, que faz com que uma pele nasça já mais frágil, e aí os bons cuidados, como uso de hidratantes, filtro solar e hábitos saudáveis se tornam ainda mais importantes.
Outro é o excesso de produtos no skincare, sobretudo com ácidos. Sua rotina de cuidados precisa seguir as indicações médicas, evite sempre usar produtos por conta. Manter idas frequentes ao dermatologista é sempre o mais inteligente, ok?
Um forte abraço e até o próximo final de semana!
Daniela Hueb - Médica, CRM-SP 96.027