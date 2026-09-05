O grave acidente registrado na tarde deste sábado (5), na rodovia Osni Mateus (SP-261), que liga Pederneiras (26 quilômetros de Bauru) a Macatuba (46 quilômetros de Bauru), envolveu dois veículos e deixou três vítimas, uma delas fatal.

Segundo informações da Polícia Rodoviária, a colisão foi frontal e ocorreu no sentido Pederneiras-Macatuba. O acidente envolveu um GM/Corsa e um Ford/Ka. O motorista do Corsa não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

As outras duas vítimas, que ficaram gravemente feridas, são o acompanhante do Corsa, cujo sexo não foi divulgado, e o motorista do Ka. O motorista do Corsa era morador de Macatuba e tinha 46 anos.