05 de setembro de 2026
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DURANTE A CHUVA

Carro capota na Bauru-Arealva e deixa mulheres feridas; VÍDEO

Por Priscila Medeiros | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Foto e vídeo: Arealva Informações
Pessoas que passavam pelo local, pararam para prestar socorro às mulheres
Pessoas que passavam pelo local, pararam para prestar socorro às mulheres

Um Hyundai HB20 capotou após a condutora perder o controle da direção no final da manhã deste sábado (5), na rodovia Bauru-Iacanga (Cezário José de Castilho), no trecho entre Arealva e Bauru. A motorista e a passageira sofreram ferimentos leves. 

Segundo informações da Polícia Rodoviária, o veículo seguia no sentido Arealva/Bauru quando, na altura do quilômetro 354+500 metros, a condutora perdeu o controle da direção. O carro atingiu o canteiro central da rodovia e, na sequência, capotou, permanecendo imobilizado no local. 

A condutora e a passageira foram atendidas após o acidente e apresentavam ferimentos de natureza leve, sendo encaminhadas ao Pronto Socorro Central de Bauru. Chovia no momento do acidente. As circunstâncias do acidente serão investigadas.

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