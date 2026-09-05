Um Hyundai HB20 capotou após a condutora perder o controle da direção no final da manhã deste sábado (5), na rodovia Bauru-Iacanga (Cezário José de Castilho), no trecho entre Arealva e Bauru. A motorista e a passageira sofreram ferimentos leves.
Segundo informações da Polícia Rodoviária, o veículo seguia no sentido Arealva/Bauru quando, na altura do quilômetro 354+500 metros, a condutora perdeu o controle da direção. O carro atingiu o canteiro central da rodovia e, na sequência, capotou, permanecendo imobilizado no local.
A condutora e a passageira foram atendidas após o acidente e apresentavam ferimentos de natureza leve, sendo encaminhadas ao Pronto Socorro Central de Bauru. Chovia no momento do acidente. As circunstâncias do acidente serão investigadas.