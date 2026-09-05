Ilson Leite da Silva, de 73 anos, morador de Arealva (41 quilômetros de Bauru) e conhecido como “Seu Ilson da camionete”, morreu após um grave acidente envolvendo um caminhão e duas caminhonetes na tarde desta sexta-feira (4), na rodovia Nelson Barbieri, entre Gavião Peixoto e Araraquara.

Segundo informações do Jornal São Carlos Agora, o acidente aconteceu depois que o motorista de um caminhão que transportava um trator em uma prancha/reboque perdeu o controle do veículo enquanto seguia no sentido Araraquara. Na sequência, o caminhão capotou e o trator que era transportado caiu. O motorista da C-14 e o condutor de outra caminhonete, que seguia logo atrás, teriam tentado desviar, mas não conseguiram evitar as colisões. A violência dos impactos deixou os veículos bastante destruídos.

A vítima sofreu ferimentos graves e morreu ainda no local. O motorista do caminhão foi socorrido pelo Samu e encaminhado a um hospital particular. Ele teve ferimentos leves e não corre risco de morte. Os três ocupantes da segunda caminhonete não sofreram ferimentos graves. O trânsito ficou interrompido e foi desviado para uma estrada paralela à rodovia, dentro de uma plantação. Conhecido na cidade pelo trabalho com fretes, Ilson era descrito por moradores como uma pessoa simples, trabalhadora e prestativa. A morte causou comoção entre familiares, amigos e conhecidos. As circunstâncias do acidente serão investigadas pela Polícia Civil.