05 de setembro de 2026
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EM ARARAQUARA

Acidente com caminhão mata morador de Arealva; VÍDEO


| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução: Foto e vídeo de Flávio Marchese/Jornal São Carlos Agora
'Seu Ilson da camionete' era uma muito querida em Arealva
'Seu Ilson da camionete' era uma muito querida em Arealva

Ilson Leite da Silva, de 73 anos, morador de Arealva (41 quilômetros de Bauru) e conhecido como “Seu Ilson da camionete”, morreu após um grave acidente envolvendo um caminhão e duas caminhonetes na tarde desta sexta-feira (4), na rodovia Nelson Barbieri, entre Gavião Peixoto e Araraquara.

Segundo informações do Jornal São Carlos Agora, o acidente aconteceu depois que o motorista de um caminhão que transportava um trator em uma prancha/reboque perdeu o controle do veículo enquanto seguia no sentido Araraquara. Na sequência, o caminhão capotou e o trator que era transportado caiu.  O motorista da C-14 e o condutor de outra caminhonete, que seguia logo atrás, teriam tentado desviar, mas não conseguiram evitar as colisões. A violência dos impactos deixou os veículos bastante destruídos.

A vítima sofreu ferimentos graves e morreu ainda no local. O motorista do caminhão foi socorrido pelo Samu e encaminhado a um hospital particular. Ele teve ferimentos leves e não corre risco de morte. Os três ocupantes da segunda caminhonete não sofreram ferimentos graves. O trânsito ficou interrompido e foi desviado para uma estrada paralela à rodovia, dentro de uma plantação. Conhecido na cidade pelo trabalho com fretes, Ilson era descrito por moradores como uma pessoa simples, trabalhadora e prestativa. A morte causou comoção entre familiares, amigos e conhecidos. As circunstâncias do acidente serão investigadas pela Polícia Civil.

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