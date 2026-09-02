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NOVO PRÉDIO

FourC inaugura novo prédio e amplia capacidade, em Bauru

da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Lucas DiFlora
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Lucas DiFlora

A FourC realizou na manhã desta quarta-feira (2) a entrega de um novo espaço dedicado à aprendizagem e convivência, em Bauru. A cerimônia de lançamento do prédio do Bloco D teve a presença de personalidades, empresários e reuniu a comunidade para um tour pelo local. Conhecida por sua trajetória na educação e pela forte presença na cidade, a escola alcança um novo patamar, consolidando seu crescimento com capacidade para atender mais de mil alunos.

O evento também contou com uma recepção especial para parceiros e pessoas que fazem parte da trajetória da instituição. Além das tradicionais salas de aula, o espaço conta com teatro, áreas esportivas e um contato ainda maior com a natureza. 

VEJA TODAS AS FOTOS ABAIXO:

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