No último sábado (29) a cantora Melody foi a principal atração de uma noite de música, entretenimento e diversidade, em Bauru. A apresentação foi realizada no Alameda Hall e contou com a presença de centenas de pessoas. Conhecida por sua trajetória iniciada ainda na infância e pela forte presença nas redes sociais, Melody se tornou um dos nomes da nova geração da música pop brasileira, consolidando sua carreira com lançamentos, videoclipes, parcerias e apresentações pelo País.

A produção reuniu fãs de Bauru e de diversos municípios da região. O evento também marcou a comemoração do Dia Municipal dos Influencers e foi realizado na véspera da Parada da Diversidade de Bauru, promovida no domingo, 30 de agosto.

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