Bauru voltou a contar com chuva, considerada atípica para esta época de inverno paulista, após duas semanas de estiagem. No entanto, ela deve durar apenas até o final do dia desta quarta-feira (26), segundo o Centro de Meteorologia da Unesp (IPMet). Durante a manhã e a madrugada desta quarta a chuva foi de 4,6 milímetros.

De acordo com o instituto, essa chuva pontual de 24 horas ocorre em todo o Estado de São Paulo devido à presença de baixas pressões em superfície e ventos fortes em altos níveis da atmosfera, que favorecem a formação de áreas de instabilidade, mantendo a condição de tempo instável e ocasionando muita nebulosidade e ocorrência de chuvas.

Para esta quinta-feira (27), de acordo com o IPMet, essa área de instabilidade desloca-se para Minas Gerais e Rio de Janeiro. No Estado de São Paulo, haverá diminuição da nebulosidade, e o dia fica com céu claro a parcialmente nublado e sem chuva na região de Bauru. As temperaturas passarão a ficar elevadas gradativamente. Já nesta sexta-feira (28), a condição de estabilidade retorna ao Estado de São Paulo, com predomínio de sol, céu claro a parcialmente nublado e sem previsão de chuva para Bauru e região.