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DETIDOS NO TELHADO

Ladrão sai para furtar após o aniversário e é preso em Bauru

Por Bruno Freitas | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Arquivo JCNET
Um outro comparsa também foi detido em flagrante pela PM
Um outro comparsa também foi detido em flagrante pela PM

Ainda de “ressaca” da comemoração do aniversário, um homem que completou 43 anos nesta terça-feira (25) se reuniu com outro indivíduo, de 36, para ingressar em um imóvel destinado à locação e cometer furto de fiação de energia, em Bauru. Eles estavam no telhado da casa, na rua Jusaku Matsumoto, no Jardim Vânia Maria, quando foram flagrados e presos por policiais militares em ronda ostensiva.

Segundo o boletim de ocorrência, quando a dupla foi surpreendida, um deles desceu, sem oferecer risco de fuga, enquanto o “aniversariante” tentou escapar entre os imóveis, mas foi capturado escondido no forro de um deles. A ocorrência encerrou por volta de 1h desta quarta-feira (26).

Ambos foram encaminhados ao Plantão Policial e permaneceram presos, ficando à disposição da Justiça.

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