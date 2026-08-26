Ainda de “ressaca” da comemoração do aniversário, um homem que completou 43 anos nesta terça-feira (25) se reuniu com outro indivíduo, de 36, para ingressar em um imóvel destinado à locação e cometer furto de fiação de energia, em Bauru. Eles estavam no telhado da casa, na rua Jusaku Matsumoto, no Jardim Vânia Maria, quando foram flagrados e presos por policiais militares em ronda ostensiva.

Segundo o boletim de ocorrência, quando a dupla foi surpreendida, um deles desceu, sem oferecer risco de fuga, enquanto o “aniversariante” tentou escapar entre os imóveis, mas foi capturado escondido no forro de um deles. A ocorrência encerrou por volta de 1h desta quarta-feira (26).

Ambos foram encaminhados ao Plantão Policial e permaneceram presos, ficando à disposição da Justiça.