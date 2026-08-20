Agudos - Nesta quinta-feira (20), a Paróquia Santo Antônio de Agudos (13 quilômetros de Bauru) recebeu uma relíquia de primeiro grau de seu padroeiro, originária da Itália. Trata-se de um fragmento de osso de Santo Antônio doado pelo jornalista Rinaldo Andrucioli, fiel que, por muitos anos, atuou e contribuiu para a igreja.

O ato marca o aniversário de 26 anos da comunidade paroquial, que é celebrado nesta quinta-feira. A comemoração contará com missa solene às 19h30 na qual a relíquia será oficialmente apresentada aos paroquianos em um relicário.

Em seguida, no salão paroquial, será inaugurada a Exposição Jubilar, que acolhe diversos itens e registros importantes sobre a história da paróquia. Conforme o ensinamento tradicional católico, onde uma relíquia está, está também o santo.