Agudos - Nesta quinta-feira (20), a Paróquia Santo Antônio de Agudos (13 quilômetros de Bauru) recebeu uma relíquia de primeiro grau de seu padroeiro, originária da Itália. Trata-se de um fragmento de osso de Santo Antônio doado pelo jornalista Rinaldo Andrucioli, fiel que, por muitos anos, atuou e contribuiu para a igreja.
O ato marca o aniversário de 26 anos da comunidade paroquial, que é celebrado nesta quinta-feira. A comemoração contará com missa solene às 19h30 na qual a relíquia será oficialmente apresentada aos paroquianos em um relicário.
Em seguida, no salão paroquial, será inaugurada a Exposição Jubilar, que acolhe diversos itens e registros importantes sobre a história da paróquia. Conforme o ensinamento tradicional católico, onde uma relíquia está, está também o santo.
"A presença de uma relíquia do padroeiro é um sinal concreto da comunhão dos santos e fortalece o vínculo espiritual da comunidade com seu intercessor. Venerada pela Igreja desde os primeiros séculos, ela recorda o testemunho de santidade do padroeiro e convida os fiéis a seguirem seu exemplo de fé e amor a Deus", ressalta o padre Felipe, atual administrador da Paróquia.
"Tenho uma gratidão muito grande com essa comunidade, onde fui coroinha por 17 anos. É uma maneira de retribuir todo carinho que sempre recebi nessa Paróquia", complementa Andrucioli, doador da relíquia.