A Comunidade de Barra Grande realiza neste domingo (23), a partir das 11h, a tradicional Festa de São Roque, no Patrimônio de Barra Grande, região do Distrito de Tibiriçá, em Bauru. O evento, já consolidado como uma das principais atrações rurais do município, conta com o apoio da Prefeitura de Bauru, por meio da Secretaria de Cultura.

A festa será realizada no salão Messias Martins, na Fazenda Barra Grande, que fica na rodovia Marechal Rondon (SP-300), na altura do quilômetro 360, com entrada pelo trevo do Distrito de Tibiriçá. A entrada é gratuita e aberta ao público.

A programação musical terá a dupla Lucas e Renan, às 11h30, o cantor Gui Munhoz, às 14h, e a dupla Lucas Akira e Fábio, às 16h. A festa conta ainda com tradicional almoço e leilão de animais, com recursos destinados para a Capela de São Roque.

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