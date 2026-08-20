Pederneiras - Uma estudante de Direito de 35 anos foi presa pela Polícia Civil, com apoio da Polícia Militar (PM), na tarde desta quarta-feira (19), em Pederneiras (26 quilômetros de Bauru), com porções de cocaína e uma pistola enterrados no quintal de sua residência. Nesta quinta-feira (20), na audiência de custódia, a Justiça converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva.

Segundo o registro policial, a operação para cumprimento de mandados de busca e apreensão foi resultado de investigação conduzida pelo Setor de Investigações Gerais (SIG) da Delegacia de Pederneiras que reuniu elementos indicando a existência de atividade contínua de comercialização de drogas na cidade, bem como a utilização de diferentes imóveis para armazenar entorpecentes.

Durante as diligências, dentro de um tambor plástico enterrado no quintal da residência da estudante de Direito, os policiais localizaram 220 gramas de cocaína em estado bruto, e com aparente elevado grau de pureza, além de uma pistola Taurus de calibre 9mm, dois carregadores e 59 munições. No local, também foram apreendidos R$ 1.296,00 em dinheiro, celulares e coldres.