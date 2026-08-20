20 de agosto de 2026
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RECORDE

Unimed Bauru encerra Campanha do Agasalho 2026 com festa

da Redação
| Tempo de leitura: < 1 min
Lucas Di Flora
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A Unimed Bauru realizou, na noite desta terça-feira (19), no Alameda Rodoserv Center, o evento de encerramento da Campanha do Agasalho 2026. O encontro reuniu as equipes participantes da gincana “Quem doa, ganha!” e a Diretoria da Unimed para celebrar os resultados de mais uma edição da iniciativa. Esse ano, foram arrecadadas mais de 13 toneladas de roupas e ração.

A ocasião foi marcada por solidariedade, confraternização e reconhecimento aos participantes que contribuíram para a campanha. Durante o evento, também foram anunciadas e premiadas as equipes vencedoras da gincana.

VEJA TODAS AS FOTOS ABAIXO: 

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