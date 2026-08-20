Em um duelo equilibrado do início ao fim, o Bauru Basket fez valer o mando de quadra e superou o São José dos Campos por 85 x 81. A partida ocorreu na noite desta quarta-feira (19), no ginásio Panela de Pressão, em jogo válido pela 5ª rodada do Campeonato Paulista.

Depois de um início com superioridade dos visitantes, os donos da casa ajustaram a marcação e assumiram o controle ainda no primeiro período. A partir daí, os bauruenses permaneceram à frente, mas sem conseguir se desprender definitivamente no marcador. A equipe do Vale do Paraíba se manteve no encalço e cresceu principalmente no último quarto, quando dominou os rebotes e chegou a reduzir a diferença para apenas um ponto. Porém, em um final mais físico e truncado, os bauruenses tiveram experiência para errar menos nos momentos decisivos e impedir a virada.

Com o resultado, o Dragão passa a ter campanha positiva no estadual: são três vitórias e duas derrotas, com 60% de aproveitamento. Os números deixam o time na 4ª colocação do torneio estadual. Já os joseenses (6º lugar) somam apenas um triunfo e quatro revezes.