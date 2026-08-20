Em um duelo equilibrado do início ao fim, o Bauru Basket fez valer o mando de quadra e superou o São José dos Campos por 85 x 81. A partida ocorreu na noite desta quarta-feira (19), no ginásio Panela de Pressão, em jogo válido pela 5ª rodada do Campeonato Paulista.
Depois de um início com superioridade dos visitantes, os donos da casa ajustaram a marcação e assumiram o controle ainda no primeiro período. A partir daí, os bauruenses permaneceram à frente, mas sem conseguir se desprender definitivamente no marcador. A equipe do Vale do Paraíba se manteve no encalço e cresceu principalmente no último quarto, quando dominou os rebotes e chegou a reduzir a diferença para apenas um ponto. Porém, em um final mais físico e truncado, os bauruenses tiveram experiência para errar menos nos momentos decisivos e impedir a virada.
Com o resultado, o Dragão passa a ter campanha positiva no estadual: são três vitórias e duas derrotas, com 60% de aproveitamento. Os números deixam o time na 4ª colocação do torneio estadual. Já os joseenses (6º lugar) somam apenas um triunfo e quatro revezes.
Apesar da vitória, o técnico Paulo Jaú apontou aspectos que sua equipe ainda precisa melhorar. "Defensivamente, não tivemos uma noite tão boa. No primeiro tempo pecamos muito nos rebotes, e o São José conseguiu nos ferir com pontos de segunda chance. Fizemos essa correção para a segunda etapa, mas começamos a falhar na defesa do pick and roll. Mesmo sendo início de temporada, são situações que precisamos corrigir com urgência", avaliou. "Temos como característica uma defesa sólida, mas hoje não fomos tão bem principalmente nesses dois quesitos: rebote e defesa do pick and roll", completou o treinador.
Destaques
Alex Garcia foi o cestinha do Bauru e alcançou um duplo-duplo, com 19 pontos e 10 rebotes, além de cinco assistências. Em sua estreia diante da torcida, Corderro Bennett também teve atuação de destaque: 18 pontos, seis assistências e quatro rebotes. "Aqui é um lugar muito difícil de jogar quando você está contra. A torcida traz muita energia para o time. Então, ter isso a favor agora vai ser muito bom. Estou muito feliz", declarou o norte-americano.
Vitor Borges também se destacou com 13 pontos, quatro rebotes e muita entrega no garrafão, enquanto Fermín Thygesen terminou com 10 pontos e seis assistências. Pelo São José, Paulo Scheuer foi o cestinha da partida, com 20 pontos, cinco rebotes e cinco assistências. Léo Cravero registrou um duplo-duplo de 18 pontos e 14 rebotes. Por sua vez, João Gabriel registrou 13 pontos, nove assistências e seis rebotes.
Novamente em casa
O Bauru Basket agora terá dois dias de preparação até seu próximo compromisso. Neste sábado (22), às 18h, o Dragão volta à quadra no ginásio Panela de Pressão para enfrentar o Paulistano pelo Campeonato Paulista.