O Noroeste empatou em 1 a 1 com o União São João, na noite desta quarta-feira (19), pela 5.ª rodada da Copa Paulista, em partida disputada no Estádio Doutor Hermínio Ometto, em Araras. O resultado mantém viva a chance de classificação para ambos os times, mas já garante uma vaga para o Comercial de Ribeirão Preto no mata-mata da competição.

A equipe da casa abriu o placar com Bruninho, no primeiro tempo. O gol da maquininha foi marcado por Bruno Lopes no segundo tempo. Com o empate, o União São João chega a 7 pontos e é o segundo do grupo 2. Já o Norusca, com 6 pontos, ocupa a terceira posição.

Também com 7 pontos, e mais vitórias, o Comercial está na próxima fase. Neste sábado (22), o Noroeste enfrenta o líder no Estádio Alfredo de Castilho, às 15h. O lanterna do Grupo 2 é o XV de Piracicaba, com 5 pontos, que tem chance de se classificar na última rodada.