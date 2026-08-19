A Polícia Militar Ambiental, em parceria com a Secretaria Municipal do Meio Ambiente (Semab), reforçou a fiscalização em Bauru, por meio da atividade delegada ambiental, com o objetivo de combater práticas que prejudicam o meio ambiente e a saúde pública. Nos últimos dias, duas ocorrências relevantes foram registradas na cidade.

Nesta terça-feira (18), durante uma ação conjunta no Parque Giansante, as equipes flagraram um homem descartando restos de móveis e galhos em um terreno. O local, segundo a polícia é conhecido por ser um ponto frequente de despejo irregular de lixo. O infrator foi identificado e notificado pela prática ilegal.

A outra ação ocorreu na semana anterior, quando uma patrulha surpreendeu dois homens queimando fios elétricos no bairro Val de Palmas, prática clandestina usada para retirar cobre. Com eles, foram encontrados cerca de 2,35 quilos de fios, que foram apreendidos e encaminhados à Polícia Civil para apuração da origem.