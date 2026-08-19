Duartina - O Tribunal de Justiça (TJ) restabeleceu, nesta terça-feira (18), a liminar que havia suspendido, no final de junho, a intervenção administrativa da Prefeitura de Duartina (38 quilômetros de Bauru) no Hospital Santa Luzia. Com isso, a gestão da entidade retorna para a diretoria até que o mérito da ação anulatória de ato administrativo seja julgado.

A decisão foi proferida pela relatora Ana Liarte nos autos de um agravo de instrumento interposto pelo Município de Duartina contra a decisão que suspendeu os efeitos do decreto de intervenção.

O Executivo defendia a legalidade da medida baseado em parecer da Vigilância Sanitária que teria apontado irregularidades na administração do hospital, além de ausência de prestação de contas.