Duartina - O Tribunal de Justiça (TJ) restabeleceu, nesta terça-feira (18), a liminar que havia suspendido, no final de junho, a intervenção administrativa da Prefeitura de Duartina (38 quilômetros de Bauru) no Hospital Santa Luzia. Com isso, a gestão da entidade retorna para a diretoria até que o mérito da ação anulatória de ato administrativo seja julgado.
A decisão foi proferida pela relatora Ana Liarte nos autos de um agravo de instrumento interposto pelo Município de Duartina contra a decisão que suspendeu os efeitos do decreto de intervenção.
O Executivo defendia a legalidade da medida baseado em parecer da Vigilância Sanitária que teria apontado irregularidades na administração do hospital, além de ausência de prestação de contas.
No agravo, a relatora diz que, apesar do parecer da Vigilância, a conclusão técnica do órgão foi a de que a "instituição encontra-se apta com restrições, conforme verificado durante a inspeção compartilhada”.
"Assim, observa-se que não há menção a necessidade de suspensão de atividades ou declaração de risco à saúde pública, mas sim a necessidade de correção de falhas que não constituem risco iminente de colapso da prestação do serviço, de forma a afetar o interesse público", pontua.
Ela também ressaltou que a Promotoria de Justiça de Duartina arquivou notícia de fato após constatar a ausência de indícios de ilegalidade, abandono ou má-fé por parte da administração do hospital e declarou que, neste momento, "surgem fortes indícios de inexistência das alegadas irregularidades desproporcionais capazes de ensejar a intervenção municipal".
Procurada pela reportagem, a prefeita de Duartina, Suzy Helena Simão Blagitz Ferraz, afirmou que respeita a decisão, mas que é a responsável pela prestação de contas do hospital por ter a "gestão plena".
"Teremos que aguardar os acontecimentos para a tomada de decisões. A intervenção foi feita única e exclusivamente em cima de prestações de contas e, até o presente momento, novas situações surgiram".
Relembre o caso
Conforme divulgado pelo JCNET/Sampi, por meio de nota, ao decretar a intervenção no Santa Luzia no dia 22 de junho, a Prefeitura de Duartina informou que tratava-se de "uma medida excepcional, adotada com fundamento na legislação vigente e motivada pela necessidade de assegurar a continuidade dos serviços de saúde, a correta aplicação dos recursos públicos e a regularização da gestão administrativa da entidade".
O Executivo alegou que, embora o Hospital Santa Luzia seja uma instituição filantrópica, administrada por uma irmandade, recebe recursos públicos dos municípios de Duartina, Cabrália Paulista e Lucianópolis e, por essa razão, "possui a obrigação legal de prestar contas da aplicação desses recursos, observando os princípios da legalidade, da transparência e da responsabilidade na administração pública".
A prefeitura argumentou que, sem a regularização da prestação de contas, os municípios estariam legalmente impedidos de continuar realizando repasses de recursos públicos ao hospital, colocando em risco a continuidade dos serviços prestados à população.