Marília - A Polícia Federal (PF) deflagrou nesta quarta-feira (19) uma operação contra um delegado da própria corporação suspeito de repassar informações sigilosas de investigações em troca de vantagens financeiras. A ação cumpre oito mandados de busca e apreensão em São Paulo e no Rio Grande do Sul.

O delegado foi identificado como José Navas Júnior, conforme apurou a reportagem, e trabalhava em Marília (100 quilômetros de Bauru). Ele é apontado como responsável por acessar sistemas corporativos da PF e consultar informações sobre pessoas e procedimentos que estavam sob investigação.

Os dados seriam então repassados aos próprios investigados. A reportagem não conseguiu identificar o representante da defesa do delegado nesta quarta-feira.