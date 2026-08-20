Nesta quinta-feira (20), a partir das 9h, a Defesa Civil do Estado irá entregar uma nova ponte na estrada municipal URU-310, sobre o córrego Sucuruzinho, em Uru (91 quilômetros de Bauru). A solenidade será realizada na sede da prefeitura, localizada na avenida Francisco Teles, nº 461, no Centro.

De acordo com a Defesa Civil, a nova estrutura amplia condições de deslocamento da população e a ligação entre comunidades da região, além de contribuir para a manutenção dos acessos em situações de eventos adversos e para a atuação dos serviços públicos em eventuais situações de emergência.

Em São Manuel

Também nesta quinta-feira, a partir das 14h30, em São Manuel (69 quilômetros de Bauru), a Defesa Civil Estadual irá realizar a entrega de um caminhão-pipa na sede do Executivo, na rua Doutor Júlio de Faria, nº 518, no Centro.