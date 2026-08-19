A história de quatro décadas do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região (TRT-15), sediado em Campinas, foi celebrada nesta quarta-feira (19), em sessão solene da Câmara dos Deputados, em Brasília, iniciativa do deputado federal Celso Russomanno, que presidiu o ato. A cerimônia reuniu magistrados, entre eles a presidente do TRT-15, Ana Paula Pellegrina Lockmann, desembargadores do Tribunal, o ministro do Tribunal Superior do Trabalho Luiz José Dezena da Silva, além de representantes do Ministério Público do Trabalho, parlamentares e convidados para lembrar a trajetória de uma instituição criada em 1986 para aproximar a Justiça do Trabalho dos trabalhadores e empregadores do Interior paulista. A Associação Nacional das Magistradas e dos Magistrados da Justiça do Trabalho (Anamatra) também se fez representar.

Entre os discursos realizados durante a homenagem, um dos momentos que chamou a atenção foi a referência feita por um deputado da região de Jaú à realidade vivida, durante décadas, pelos trabalhadores que atuavam no corte manual da cana-de-açúcar. O deputado em exercício Paulo Soares resgatou parte da história de um período em que milhares de trabalhadores migrantes, principalmente vindos de estados do Nordeste, chegavam ao Interior de São Paulo para trabalhar nas lavouras de cana. Um dos coordenadores das operações, na época, foi o então procurador do Trabalho, o bauruense Luís Henrique Rafael, hoje desembargador no TRT-15.

A lembrança ganha dimensão especial quando se considera a própria trajetória da Justiça do Trabalho na região. O Interior paulista passou por profundas transformações econômicas nas últimas décadas, impulsionadas pela expansão do agronegócio e, particularmente, pelo setor sucroenergético. Ao mesmo tempo, o crescimento da atividade expôs trabalhadores rurais a condições extremamente exigentes de trabalho.