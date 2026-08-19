A cantora Melody será a principal atração de uma noite de música, entretenimento e diversidade em Bauru no dia 29 de agosto, sábado. A apresentação será realizada no Alameda Hall, no Alameda Quality Center, com programação a partir das 21h. Os ingressos já estão à venda.

Conhecida por sua trajetória iniciada ainda na infância e pela forte presença nas redes sociais, Melody se tornou um dos nomes da nova geração da música pop brasileira. A artista ganhou projeção nacional por meio da internet e, ao longo dos anos, consolidou a carreira com lançamentos, videoclipes, parcerias e apresentações em diferentes cidades do País.

A expectativa da organização é receber fãs de Bauru e também de municípios da região. Para facilitar o deslocamento do público, estão sendo organizadas caravanas com destino à cidade. Grupos interessados podem obter informações pelo WhatsApp (14) 99171-5739 ou pelo Instagram @‌melodybauru.