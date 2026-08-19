Bauru recebe, neste sábado (22), o Festival Funk In Bauru, evento que chega à cidade com a proposta de reunir fãs do gênero em uma programação de oito horas de música. A festa será realizada no Garden Eventos, a partir das 21h, e terá quatro artistas confirmados: MC Tuto, MC Joãozinho VT, MC Kako e MC Rodolfinho, além de convidados.
Um dos idealizadores do projeto, Gustavo Cotrim, explica que a criação do festival partiu da percepção de que havia espaço para um evento de grande porte dedicado ao funk em Bauru e na região. A proposta é atender um público que acompanha o gênero e busca novas opções de entretenimento, com uma estrutura preparada para receber os fãs.
Segundo Cotrim, o festival também representa uma oportunidade de fortalecer o calendário de eventos da cidade e aproximar Bauru de artistas que possuem destaque no cenário nacional do funk. A intenção dos organizadores é transformar o Funk In em uma experiência capaz de reunir público de diferentes cidades do Centro-Oeste Paulista.
A programação contará com MC Tuto, MC Joãozinho VT, MC Kako e MC Rodolfinho, além de convidados. Os artistas levam ao palco repertórios que dialogam com diferentes vertentes do funk, gênero que mantém forte presença entre o público jovem e nas plataformas digitais.
Para Cotrim, a realização do festival acompanha o crescimento do interesse pelo gênero e reforça o potencial de Bauru para receber grandes atrações musicais. A expectativa é que o evento movimente não apenas o público local, mas também fãs de cidades da região.
Além das apresentações, a organização prepara uma estrutura voltada a proporcionar uma experiência completa ao público durante as oito horas de programação. O festival foi pensado para unir música, entretenimento e uma produção compatível com o porte das atrações anunciadas.
Os ingressos ainda estão à venda.
O Festival Funk In Bauru será realizado neste sábado (22), no Garden Eventos, com início às 21h. A proposta é promover uma grande noite dedicada ao funk e reunir, em um mesmo espaço, artistas de destaque e fãs do gênero de Bauru e de toda a região.