Bauru recebe, neste sábado (22), o Festival Funk In Bauru, evento que chega à cidade com a proposta de reunir fãs do gênero em uma programação de oito horas de música. A festa será realizada no Garden Eventos, a partir das 21h, e terá quatro artistas confirmados: MC Tuto, MC Joãozinho VT, MC Kako e MC Rodolfinho, além de convidados.

Um dos idealizadores do projeto, Gustavo Cotrim, explica que a criação do festival partiu da percepção de que havia espaço para um evento de grande porte dedicado ao funk em Bauru e na região. A proposta é atender um público que acompanha o gênero e busca novas opções de entretenimento, com uma estrutura preparada para receber os fãs.

Segundo Cotrim, o festival também representa uma oportunidade de fortalecer o calendário de eventos da cidade e aproximar Bauru de artistas que possuem destaque no cenário nacional do funk. A intenção dos organizadores é transformar o Funk In em uma experiência capaz de reunir público de diferentes cidades do Centro-Oeste Paulista.