A categoria bancária, que está desde julho em campanha salarial, após oito rodadas de negociação com a Federação Nacional dos Bancos (Fenaban), decretou estado de greve e paralisará serviços em todo o Brasil nesta quinta-feira (20). Os trabalhadores de Bauru aderiram à paralisação devido à não apresentação de proposta de reajuste para salários, vales e demais verbas econômicas, informou ao JC/JCNET o Sindicato dos Bancários de Bauru e Região. Segundo a entidade, além da paralisação, os bancários aprovaram a instauração de estado de greve, como forma de pressionar os bancos. Caso as negociações não avancem, os trabalhadores poderão deflagrar uma greve por tempo indeterminado.
A decisão foi tomada em assembleia realizada nesta terça-feira (18), na sede do sindicato de Bauru. A expectativa é de paralisação em todas as agências bancárias de Bauru. A Fenaban ainda não se pronunciou.
CRONOGRAMA EM BAURU
Confira o cronograma de mobilizações em Bauru divulgado pelo sindicato para esta quinta-feira (20):
• 7h45: concentração dos bancários do BB no Escritório Leve, no Jardim Estoril;
• 9h: concentração dos trabalhadores da Caixa na Agência Bauru (Gustavo Maciel);
• A partir das 11h: ato em frente à Caixa Econômica Federal da Avenida Getúlio Vargas;
• Paralisação durante todo o dia.
REIVINDICAÇÕES
• Reajuste salarial com reposição da inflação + reposição das perdas acumuladas desde 1994;
• PLR linear a todos empregados;
• Fim do assédio moral e sexual;
• Fim das metas abusivas;
• Defesa dos bancos públicos;
• Manutenção e ampliação da rede de agências;
• Novas contratações;
• Planos de saúde acessíveis;
• Isonomia entre trabalhadores;
• Preservação e ampliação dos direitos da categoria.