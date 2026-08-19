A categoria bancária, que está desde julho em campanha salarial, após oito rodadas de negociação com a Federação Nacional dos Bancos (Fenaban), decretou estado de greve e paralisará serviços em todo o Brasil nesta quinta-feira (20). Os trabalhadores de Bauru aderiram à paralisação devido à não apresentação de proposta de reajuste para salários, vales e demais verbas econômicas, informou ao JC/JCNET o Sindicato dos Bancários de Bauru e Região. Segundo a entidade, além da paralisação, os bancários aprovaram a instauração de estado de greve, como forma de pressionar os bancos. Caso as negociações não avancem, os trabalhadores poderão deflagrar uma greve por tempo indeterminado.

A decisão foi tomada em assembleia realizada nesta terça-feira (18), na sede do sindicato de Bauru. A expectativa é de paralisação em todas as agências bancárias de Bauru. A Fenaban ainda não se pronunciou.

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